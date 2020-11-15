Турция — Россия: прогноз Мостового на матч Лиги наций 15 ноября
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча национальной команды с Турцией в рамках 5-го тура Лиги наций.
— Немного подвела нас товарищеская игра с Молдавией. Думаю, на фоне этой игры у многих есть мысли, что раз мы Молдавию не обыграли, то Турции точно проиграем, — сказал Мостовой «СЭ». — Я не хотел бы так говорить, потому что знаю, что хоть Турция и неплохая сборная, но много пропускает в последних играх. С другой стороны, игра за первое место, поэтому здесь может произойти все что угодно, но, думаю, у турецкой сборной шансов побольше.
Психологически с командой все будет нормально, тем более, многие, кто выходил с Молдавией, сегодня играть не будут. Тренерский штаб решит кто выйдет, но мы приблизительно понимаем, какой будет состав, за исключением одной-двух фамилий. В передней линии есть вопрос по нападающему, а так играть будет те же, кто и всегда. (Анастасия Пастернак)
Следить за матчем Турция — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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