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Тренер сборной Молдавии не считает, что отсутствие Дзюбы скажется на сборной России

15:14
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Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират не считает, что отсутствие в составе сборной России нападающего Артема Дзюбы помешает национальной команде.

— Это ничего не меняет, Россия играет по одной и той же схеме, начиная с чемпионата мира, и у них достаточно игроков, особенно, на флангах, — приводит Moldfootball слова Фирата. — Для сборной России это не проблема, если отсутствует один игрок. Я знаю, как минимум, 10 футболистов у них, которые могут сыграть на обоих флангах в нападении. Отсутствие Дзюбы не скажется на уровне сборной России.

Сборная России встретится с Молдавией в четверг, 12 ноября. Начало встречи — в 20.00 (мск).

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