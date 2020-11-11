Тренер сборной Молдавии не считает, что отсутствие Дзюбы скажется на сборной России
15:14
Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират не считает, что отсутствие в составе сборной России нападающего Артема Дзюбы помешает национальной команде.
— Это ничего не меняет, Россия играет по одной и той же схеме, начиная с чемпионата мира, и у них достаточно игроков, особенно, на флангах, — приводит Moldfootball слова Фирата. — Для сборной России это не проблема, если отсутствует один игрок. Я знаю, как минимум, 10 футболистов у них, которые могут сыграть на обоих флангах в нападении. Отсутствие Дзюбы не скажется на уровне сборной России.
Сборная России встретится с Молдавией в четверг, 12 ноября. Начало встречи — в 20.00 (мск).
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020