Тихонов отреагировал на предложение депутатов отправить футболистов сборной России в ГБУ «Жилищник»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал предложение депутата Мосгордумы Магомета Яндиева отправить футболистов сборной России на стажировку в ГБУ «Жилищник». По словам чиновника, связка футбольной сборной и «Жилищника» пойдет на пользу обеим организациям.

«Шансов нет! Ленивого не загоняешь! Игроков — выгонять к черту и не давать играть, никаких контрактов и игры за рубежом. Надо набрать новых игроков и заключить нормальные контракты. В них должно быть прописано: от результата зависит их зарплата. Если нет результата — они лишаются всего. А этим плевать: посмотрите на их морды. Никакой ответственности. Проблема в законах и в деньгах. Вы только представьте, сколько на этих оболдуев тратится денег. Вот сейчас даже с Черчесовым контракт расторгнуть — а там такая неустойка! И за что? Зато если обычный рабочий не вышел на смену или некачественно выполнил деталь, с него спрашивают: там и штрафы, все, что угодно», — сказал Тихонов «СЭ».

Также Тихонов отметил, что и игроков, и руководство РФС необходимо разогнать.

«А ведь раньше сколько команд было: «Пахтакор», «Динамо» Москва, «Торпедо», «Динамо» Тбилиси. После победы последних Грузия выпила годовой запас вина. А сейчас? Разве это команды? Мы же видим: бей-беги только, ни техники, ни выносливости, потому что с них никто не спрашивает. Понимаете, когда я взял серебряную медаль, а не золотую, мне устроили разнос у министра зимних видов спорта. И так было много раз! А если б наши футболисты были вторыми, можете себе такое представить? Так они не вторые, а четвертые из четырех», — добавил Тихонов.

Сборная России по футболу на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе и вылетела с турнира.