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Кафельников высказался о кандидатуре Тедеско на пост тренера сборной России

14:24
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, «СЭ»

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился с «СЭ» своим мнением о том, кто должен возглавить сборную России по футболу.

«Сборной нужны изменения, это точно! К кандидатуре Тедеско я отношусь скептически. Несмотря на то, что «Спартак» занял второе место, команда не показывала тот яркий футбол, который хотелось бы видеть.

Я не уверен, что Тедеско даст национальной команде те изменения, после которых болельщики скажут: «Вау!» Кого бы я выбрал? Нужен Юрген Клопп или Хосеп Гвардиола. А так... Вариантов много. Пускай скауты сборной ищут подходящих кандидатов. Болельщики будут требовать результата. Будь это Юран, Семак... Без разницы. Но сборной нужны изменения. Куда сейчас двигается национальная команда — это тупик", — сказал Кафельников «СЭ».

21 июня сборная России под руководством Станислава Черчесова завершила выступление на чемпионате Европы — 2020, заняв последнее место в группе. Российские футболисты одержали победу над Финляндией (1:0) и проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

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