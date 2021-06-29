Тренер юношеской сборной России рассказал о победе на турнире «Делле национи»

Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2005 г.р.) Владимир Волчек прокомментировал итоги выступления на международном турнире «Делле национи». Российская команда обыграла сборные Северной Македонии, Албании и Словении с общим счетом 13:0 и стала победителем соревнований, проходивших в Италии и Словении.

— Турнир был очень важен для становления команды как единого коллектива, — сказал Волчек «СЭ». — Проверили ребят ментально. Товарищеские матчи — это хорошо, но турнир есть турнир, особенно когда такой формат, что ничьих нет и нужно обязательно побеждать. Каждая игра определяла дальнейший турнирный путь, и в заключительном матче, как и задумывали организаторы, встретились две лучшие команды — Россия и Словения.

Состав был сформирован с акцентом на атаку, мы создавали большое количество голевых моментов, что в конечном счете выливалось в забитые мячи. Отмечу и защитников, которые в атакующем футболе смогли проявить лучшие качества.

Была красивая церемония закрытия, гимны стран играл оркестр. Нам вручили кубок, и было вдвойне приятно от того, как ребята исполнили гимн. Зрители спустились с трибун, подошли к нам поближе. Было видно, что они восхищены тем, как эмоционально ребята пели.