Текке не исключил, что приедет на ретроматч «Зенита» против сборной России

Бывший форвард «Зенита» Фатих Текке прокомментировал возможное участие в ретроматче с участием игроков петербуржцев 2008 года против сборной России.

— К сожалению, меня туда никто не звал, я не получал приглашения, впервые слышу это от вас, — начал Текке. — Ой, увидел сообщение с приглашением, оно действительно пришло. Так что меня все-таки приглашали.

— И что? Вы приедете?

— Не знаю. Возможно.

31 мая сообщалось, что РФС начал подготовку к проведению ретроматча в честь 15-летия победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008.