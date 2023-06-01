Радимов назвал хорошей идеей проведение ретро-матча между «Зенитом» и сборной России

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил идею о проведении ретро-матча между составом «Зенита» и сборной России.

«Да, я слышал о том, что хотят организовать этот матч и сыграть. Я точно 90 минут не выдержу, но свои 5-10 минут могу отходить или отбегать (смеется). А самая главная задача — это встретить тех, с кем играл раньше. Да и для болельщиков будет праздник. Если собрать всех-всех-всех, всех, то, я думаю, это хорошая идея. Лето, хороший стадион», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

31 мая сообщалось, что РФС начал подготовку к проведению ретроматча в честь 15-летия победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008. Игра может состояться 15 июня.