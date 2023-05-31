«Зенит» и сборная России могут провести ретро-матч

Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает вопрос организации ретро-матча, в котором могут встретиться сборная России и «Зенит», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, РФС ведет подготовку события в честь 15-летия победы команды из Санкт-Петербурга в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевании сборной страны бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008.

В случае если матч между сборной России и «Зенитом» состоится, он пройдет в Санкт-Петербурге, а к участию в нем будут приглашены не только футболисты из составов команд образца 2008 года, но и бывшие главные тренеры — Гус Хиддинк и Дик Адвокат.

Матч «Зенита» и сборной России может состояться 15 июня.