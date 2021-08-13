Супруга Карпина рассказала, хочет ли войти в тренерский штаб сборной России

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, ответила на вопрос о том, хочет ли она войти в тренерский штаб национальной команды.

«Нет, разумеется. С чего, собственно? Я не тренер, я даже в совет директоров не вхожу. Я дипломированный педагог, магистр. С опытом преподавания. Могу максимум преподавать на базе футболистам английский, и то не стала бы», — написала в сторис своего Instagram Карпина.

Сторис Дарьи Карпиной. Фото Instagram

Валерий Карпин возглавил сборную России 23 июля. Первый матч под его руководством команда проведет 1 сентября против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.