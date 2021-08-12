Карпин рассказал, сколько игроков входит в список кандидатов в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сколько футболистов входят в список кандидатов в национальную сборную.

«У нас изначально был один список, где были все русские футболисты, которые выступают в премьер-лиге и не только, условные Головин и Миранчук. Все русские, которые сыграли определенное количество минут в прошлом сезоне и за два тура нынешнего сезона. Потом из этого списка уже составили другой список, более короткий. Сколько там всего игроков? Не считал точно, по 5-6 человек на каждую позицию. Где-то 50-60 человек», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Сборная России под руководством Карпина проведет первый матч 1 сентября против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.