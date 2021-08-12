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Карпин рассказал, сколько игроков входит в список кандидатов в сборную России

13:44
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сколько футболистов входят в список кандидатов в национальную сборную.

«У нас изначально был один список, где были все русские футболисты, которые выступают в премьер-лиге и не только, условные Головин и Миранчук. Все русские, которые сыграли определенное количество минут в прошлом сезоне и за два тура нынешнего сезона. Потом из этого списка уже составили другой список, более короткий. Сколько там всего игроков? Не считал точно, по 5-6 человек на каждую позицию. Где-то 50-60 человек», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Сборная России под руководством Карпина проведет первый матч 1 сентября против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=pxeyfnSO8dE

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Иван Торопцев все материалы автора

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