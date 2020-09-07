Станислав Черчесов: «У Кузяева синяки под глазами от усталости, потому что он не готов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — об игре за сборную полузащитников Далера Кузяева и Антона Миранчука. Последний отличился в игре Лиги наций против Венгрии (3:2).

— У Кузяева синяки под глазами от усталости, потому что он не готов. Хорошо, что мы вызвали его раньше на сбор, — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24». — Антон Миранчук? Хорошо, что он отошел от травмы. Навык у него естественно был.

В первом матче играл Бакаев — принес пользу, но получил травму. Во второй игре появился Миранчук — забил. Жаль, что у него не получилось отличиться еще раз.