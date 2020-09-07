Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Станислав Черчесов: «У Кузяева синяки под глазами от усталости, потому что он не готов»

14:58

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — об игре за сборную полузащитников Далера Кузяева и Антона Миранчука. Последний отличился в игре Лиги наций против Венгрии (3:2).

— У Кузяева синяки под глазами от усталости, потому что он не готов. Хорошо, что мы вызвали его раньше на сбор, — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24». — Антон Миранчук? Хорошо, что он отошел от травмы. Навык у него естественно был.

В первом матче играл Бакаев — принес пользу, но получил травму. Во второй игре появился Миранчук — забил. Жаль, что у него не получилось отличиться еще раз.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 12606
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Венгрией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир