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Станислав Черчесов прошел второй этап вакцинации от коронавируса

13:48
Станислав Черчесов. Фото Twitter
Станислав Черчесов. Фото Twitter
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 16 февраля прошел второй этап вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба национальной команды в Telegram-канале.

«Спутник V» — отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет", — цитирует пресс-служба сборной России Черчесова.

26 января Черчесов вместе с главным врачом сборной России Эдуардом Безугловым сделали прививку от коронавируса.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/554

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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