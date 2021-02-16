Станислав Черчесов прошел второй этап вакцинации от коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 16 февраля прошел второй этап вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба национальной команды в Telegram-канале.

«Спутник V» — отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет", — цитирует пресс-служба сборной России Черчесова.

Станислав Черчесов прошёл второй этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции. После процедуры главный тренер сборной отметил: «Спутник V» — отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет". pic.twitter.com/XNOB6cW5a9 — Сборная России (@TeamRussia) February 16, 2021

26 января Черчесов вместе с главным врачом сборной России Эдуардом Безугловым сделали прививку от коронавируса.