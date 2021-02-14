Агент Головина рассказал, почему футболист пропустит матч с «Лорьяном»
14:22
Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в беседе с «СЭ» рассказал причину, по которой он не сможет принять участия в матче 25 тура чемпионата Франции против «Лорьяна».
«Мне вчера позвонили и сказали, что у него небольшое повреждение. Тренер решил не рисковать и дать Александру отдохнуть. Там ничего серьезного, все будет нормально. Надеюсь, «Монако» и без него сегодня справится», — сказал Артемов «СЭ».
Ранее RMC Sport сообщил, что сегодня утром 24-летний россиянин почувствовал легкий дискомфорт в бедре. Матч «Монако» — «Лорьян» начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.
(Сергей Федоров)
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