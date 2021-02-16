Черчесов принял участие в конференции по стратегическому сотрудничеству России и Германии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией, сообщает 16 февраля официальный Telegram национальной команды.

Главный тренер сборной выступил в сессии, модератором которой был Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. В ходе мероприятия тренер подробно рассказал о факторе мотивации в футболе, поделился воспоминаниями об игре в бундеслиге и выступлении сборной на ЧМ-2018. После сессии Черчесов и Шепп нанесли несколько ударов на точность по мини-воротам.

«Меня многое связывает с Германий. В начале девяностых я уехал из «Спартака» в дрезденское «Динамо», где провел два отличных сезона. Под руководством нынешнего тренера сборной Германии Йоахима Лева играл в Австрии. Немецкий подход к делу мне близок и понятен. А насколько сильна футбольная сборная этой страны, все итак отлично знают. С удовольствием принял приглашение выступить на сегодняшней конференции, тем более, что состав участников был очень представительным», — отметил Черчесов.