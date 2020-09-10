Станислав Черчесов: «Пообщались с Соболевым, он знает, над чем ему надо поработать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о впечатлениях от работы нападающего «Спартака» Александра Соболева на последнем сборе национальной команды.

— Какое впечатление произвел на сборе Соболев? Александр смотрелся выигрышнее Комличенко, который не попал в заявку?

— Коля тоже болел, это влияет. Мы с ним пообщались, и он знает, над чем надо работать. Соболева вызываем второй раз. На сборе вел себя нормально — никаких проблем. Посмотрим, как будут развиваться события. Главное, чтобы Соболев играл в «Спартаке» и был полезен клубу.

Что касается сборной, часто фамилии раздаются из ваших уст — надо вызвать того или другого, но нет ни одного футболиста, который сделает нас чемпионом мира. Когда звучат некоторые фамилии, становится даже странно. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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