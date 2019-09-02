Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Станислав Черчесов: «Оздоев и Джикия были у меня, все нормально»

13:34
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что конфликт Магомеда Оздоева и Георгия Джикии исчерпан.

— В каком состоянии футболисты находятся после тяжелых матчей в чемпионате России?

— Полкоманды собралось вчера днем, а остальные вечером подъехали, после матчей. Единственная наша потеря — Миранчук. Завтра у нас будет тест, и тогда мы получим объективную оценку, из которой будем исходить. А так все приехали в хорошем настроении, кто-то выиграл, кто-то поиграл. Но это уже история. Опережая ваш вопрос, Оздоев и Джикия сейчас были у меня, все нормально.

— Они помирились?

— Они и не дрались. Так, чуть-чуть была перепалка, некрасиво, конечно, но инцидент исчерпан. Мы движемся в одном направлении (Елена Григорьевская)

Опрос

проголосовало: 33136
Все опросы
Как сборная России выступит в отборочном турнире Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Прямой эфир
Прямой эфир