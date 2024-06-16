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Сегодня, 16:46

Колосков: «Приятно, что по сборной России скучают. Но для нас это ничего не значит»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на сообщения англоязычных пользователей социальной сети X (бывший Twitter) о сборной России.

В соцсетях завирусилось видео с лучшими моментами игры нападающего Андрея Аршавина во встрече четвертьфинала чемпионата Европы-2008 Россия — Нидерланды (3:1 д.в.). Позднее пользователи вспоминали выступление сборной России на чемпионате мира-2018.

«Безусловно, приятно, что по команде скучают. Но для нас это ничего не значит», — сказал Колосков «СЭ».

Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля. Матчи турнира будут сыграны в десяти немецких городах . Финал пройдет на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Константин Передерий

Андрей Аршавин
Евро-2024
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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