Станислав Черчесов: "Чего будут хотеть от Мирзова в "Спартаке", мне сложно сказать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о перспективах полузащитника Резиуана Мирзова в "Спартаке".

– У него есть качества, которые надо сохранять и развивать, встраивать в команду, – сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "России 24". – Задания, которые мы ему дали, он схватил, значит, игрок обучаемый. Теперь надо, чтобы в клубе его ставили на ту или иную позицию, объяснять, что делать и требовать выполнения задач. Это каждодневная работа, шлифовка того или иного игрока или амплуа.

Чего от него будут хотеть в "Спартаке", мне сложно сказать. Самое главное, чтобы он оставался в том состоянии, которое позволяло бы ему играть на уровне сборных. У нас своя тактика, свои соперники, поэтому мы будем встраивать Мирзова так, как считаем правильным.

Станислав Черчесов – о Чалове, "Спартаке" и возможности совмещения