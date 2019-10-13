Стадион «Санкт-Петербург» окрасился в цвета сборной России в честь выхода на Евро-2020

Стадион «Санкт-Петербург» окрасился в цвета сборной России в честь выхода национальной команды на чемпионат Европы-2020. В воскресенье, 13 октября, россияне обыграли Кипр (5:0) и вышли в финальный турнир.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира