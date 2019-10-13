Стадион «Санкт-Петербург» окрасился в цвета сборной России в честь выхода на Евро-2020
21:53
Стадион «Санкт-Петербург» окрасился в цвета сборной России в честь выхода национальной команды на чемпионат Европы-2020. В воскресенье, 13 октября, россияне обыграли Кипр (5:0) и вышли в финальный турнир.
?? ? @TeamRussia pic.twitter.com/EQjYuR4TxY— Газпром Арена (@gazprom_arena) October 13, 2019
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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!
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