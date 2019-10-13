Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Стадион «Санкт-Петербург» окрасился в цвета сборной России в честь выхода на Евро-2020

21:53
Теги:

Стадион «Санкт-Петербург» окрасился в цвета сборной России в честь выхода национальной команды на чемпионат Европы-2020. В воскресенье, 13 октября, россияне обыграли Кипр (5:0) и вышли в финальный турнир.

Кипр — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 4645
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Кипра?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир