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Смородская считает, что не стоит винить Романа Зобнина за поражение от Дании

16:00
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» заявила, что не нужно вешать на полузащитника сборной России Романа Зобнина всю вину за поражение.

Рифат Жемалетдинов после поражения от&nbsp;сборной Дании.«Половина игроков сборной России — дети лимита. На наш чемпионат больно смотреть». Смородская подвела итоги выступления нашей команды на Евро

— Сейчас многие критикуют Романа Зобнина за ошибку при втором голе датчан. Вы согласны с этим?

— Не стоит вешать на него всех собак. Все не безгрешны. Вы посмотрите на последний мяч в наши ворота! Четверо обороняющих бежали рядом с датчанином. Он остановился, а они мчатся дальше, повернувшись спиной. Вы к нему лицом должны стоять! А вы куда летите? Это кошмар!

— Тогда что именно вчера пошло не так?

— Черчесов разрушил всю игру заменами. В такой матч очень сложно входить. Зачем он выпустил Жемалетдинова?

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