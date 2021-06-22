Смородская считает, что не стоит винить Романа Зобнина за поражение от Дании

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» заявила, что не нужно вешать на полузащитника сборной России Романа Зобнина всю вину за поражение.

— Сейчас многие критикуют Романа Зобнина за ошибку при втором голе датчан. Вы согласны с этим?

— Не стоит вешать на него всех собак. Все не безгрешны. Вы посмотрите на последний мяч в наши ворота! Четверо обороняющих бежали рядом с датчанином. Он остановился, а они мчатся дальше, повернувшись спиной. Вы к нему лицом должны стоять! А вы куда летите? Это кошмар!

— Тогда что именно вчера пошло не так?

— Черчесов разрушил всю игру заменами. В такой матч очень сложно входить. Зачем он выпустил Жемалетдинова?