Валерий Сюткин: «Достигла ли сборная России дна? Мы и так там находились»

Заслуженный артист России Валерий Сюткин прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Дании (1:4) в третьем матче группы B Евро-2020.

«Вчера все было по игре. Переломный момент был при счете 0:1, когда мы допустили ключевую ошибку. Никаких претензий, всё по делу. Мы робко надеялись на чудо, но его не произошло. Достигли ли мы дна? Нет. Мы и так там находились. Скорее, мы эпизодически давали какие-то надежды, как на чемпионате мира. Сегодняшняя команда выглядит значительно слабее. Видно, что мы уступаем датчанам по всем статьям. А когда они поймали кураж, то ловить стало вообще нечего», — сказал Сюткин «СЭ».

21 июня в Копенгагене команда Станислава Черчесова уступила датчанам. В составе сборной России единственный гол забил Артем Дзюба.

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы-2020.