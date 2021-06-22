Лоза раскритиковал Черчесова: «Мы платим безумные бабки непонятно кому и за что. Его надо срочно убирать!»

Советский и российский певец Юрий Лоза прокомментировал поражение сборной России от команды Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Ни одного осмысленного действия за весь матч! — сказал Лоза «СЭ». — Мы не видим схему, не видим маневр у конкретного игрока. У Черчесова есть модель, которая один раз получилась — Дзюба бегает впереди и что-то там наворачивает. А поддержки-то никакой, никто не открывается! С защитниками тоже надо что-то делать. Я не понимаю, за что нас так жалели. Кудряшов на глазах у арбитра хватает датчанина за штаны — любой другой судья показал бы вторую желтую, но этот нас пожалел. У тебя же есть одна карточка уже, что ты делаешь? Хоть кто-то в сборной головой думает?

Пас Зобнина — это вообще отдельная тема. Почему мы пасуем в центр штрафной площади? Этому же учат на первых уроках в детских школах, это базовые знания. Кто показал вот так отдавать в штрафную? Этот человек не проходил никаких футбольных школ? Ну нельзя же отдавать в свою штрафную, это просто нонсенс. Глупость несусветная".

Лоза также считает, что сборной России необходимо найти нового тренера, который может создать боеспособную команду.

«Мы платим безумные бабки непонятно кому и все равно пролетаем. Было же ясно изначально, что Черчесов — не тренер. Все в один голос говорят, что он никакой. Единственное достижение — это победа над испанцами? Это один из самых стыдных матчей, который я помню! Мы один раз перешли на половину соперника за весь второй тайм, потому что все остальное время стояли в штрафной. У нас не команда! Как только мы найдем человека, который способен создать боеспособную команду с ясной моделью — у нас появится результат. Надо срочно убирать Черчесова!», — добавил Лоза.

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы-2020.