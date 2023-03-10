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Широков — о матче с Ираком: «В Питере точно можно ожидать аншлаг на трибунах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Роман Широков поделился мнением о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирака в Санкт-Петербурге.

«В Питере точно можно ожидать аншлаг на трибунах. Естественно, хорошо, что сборная сыграет в России. Все-таки хочется смотреть на свою сборную не только на выезде, но и дома. Здорово то, что играют в целом в России, а не именно в Питере. Матч в Санкт-Петербурге может стать показателем, как люди ходят без Fan ID? К этому времени, может, вообще уже отменят. Уже политические тяжеловесы включились. Наверное, в этом плане какие-то подвижки будут. Если еще будет Fan ID, то будет убедительная пропаганда, что без Fan ID лучше... Или наоборот (смеется). Все зависит от болельщиков», — цитирует «Чемпионат» Широкова.

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5025771-shirokov-horosho-chto-sbornaya-sygraet-s-irakom-v-rossii-v-peterburge-mozhno-ozhidat-anshlag.html
Роман Широков
Футбол
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Сборная России по футболу
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