Иранский агент Карими считает, что матч между сборными России и Ирана пройдет со зрителями

Иранский агент Фаршид Карими перед товарищеским матчем между сборными России и Ирана оценил уровень российской команды. Встреча запланирована на 23 марта и может пройти без зрителей.

«В наших СМИ пишут, что матч против России с политическим подтекстом, но он будет очень полезен, ведь сборная России — сильная команда. Я думаю, что стадион не будет пустым, возможно, разрешат впустить зрителей на 30 процентов от вместимости стадиона. Российский футбол мало известен в Иране, потому что большинство ваших футболистов играют в чемпионате России, а легионеров у вас — единицы, это не дает полного представления о команде», — цитирует Metaratings.ru Карими.

Тренировочный сбор сборной России перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.