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Силкин: «Здорово, что Россия сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирака в Санкт-Петербурге.

«Здорово, что Россия сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге, потому что сборная на определенное время оставалась без контрольных игр. Все же тренироваться для тренерского штаба — это одно, а работать над созданием и существованием команды — это совсем другое. Хоть и товарищеская игра, но для российских болельщиков это очень важно: смогут посмотреть, чем дышит сборная. Единственное, к сожалению, нельзя рассчитывать на сверхсамоотдачу — товарищеская игра ни на что не влияет. Прошлые игры сборной показали, что это все как будто понарошку. Но без таких матчей все равно нельзя обойтись.

Мне кажется, посмотреть на сборную придет много народа — всем интересно. Тем более в Питере такой стадион, что могут закрыть крышу. В тепле футбол смотреть гораздо приятнее, чем на холоде», — цитирует «Чемпионат» Силкина.

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5025709-silkin-o-sbornoj-rossii-proshlye-tovarischeskie-igry-pokazali-chto-eto-vsyo-budto-ponaroshku.html
Сергей Силкин
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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