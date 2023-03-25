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Шалимов — тренерскому штабу сборной России: «Болельщики хотят видеть другой футбол»

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Российский тренер Игорь Шалимов высказался по поводу мотивации сборной России во время отстранения от официальных матчей. Ранее национальная команда России провела товарищеский матч с командой Ирана (1:1).

«Это становится основным применительно к российскому футболу. «Зенит» не мотивирован, потому что большой отрыв. В Киргизии и Таджикистане сборная играла плохо, потому что тяжелые поля. В Иране — потому что результат не важен.
Мотивация — сильная вещь, это влияет на отношение футболистов. Штабу надо учитывать, что болельщики хотят видеть другой футбол», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.

Следующий матч россияне проведут против сборной Ирака. Игра пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-motivatsiya-sil-naya-veshh-e-to-vliyaet-na-otnoshenie-futbolistov/
Игорь Шалимов
Футбол
Сборная России по футболу
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