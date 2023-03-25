Смородская объяснила, почему матч сборной с Ираком не будет лучше, чем с Ираном: «Нет никакой мотивации»

Смородская объяснила, почему матч сборной с Ираком не будет лучше, чем с Ираном

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Ираком.

«Матч не будет лучше, чем с Ираном. Нет никакой мотивации. Очень сложно настраиваться, когда нет мотивации. Нет никаких целей. Так что это очень сложно. Нужно ли в случае поражения менять тренера? Это не имеет никакого значения», — сказала Смородская «СЭ».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.