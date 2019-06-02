Сергей Песьяков: "На Карибы не хочется, я горд быть в сборной"

Вратарь сборной России​ Сергей Песьяков прокомментировал свой вызов в национальную команду и оценил субботний финал Лиги чемпионов.

– Четыре вратаря, как вы себя ощущаете – третьим, четвертым? – вопрос Песьякову от журналистов.

– Я так понимаю, шансы у меня сыграть минимальные. Можно сказать, что мне предоставили карт-бланш, пока все находятся в отпуске. Как по мне, я четвертый вратарь в сборной. Просто если травмы кто-то получит из основных, Гиля или Шунин, пришлось бы кого-то выдергивать, как сказал Станислав Саламович (Черчесов. – Прим. "СЭ")​, с Карибских островов. Идет некая перестраховка, поэтому вызвали чуть больше вратарей.

– Вам самому на Карибские острова не хочется?

– Нет, пока нет.

– Но у вас, получается, сократился отпуск, по сути, бесполезно.

– Ничего странного я тут не вижу. Наоборот, я очень горд и рад находится здесь.

– Финал смотрели? Говорят, скучная очень игра получилась.

– Естественно, смотрел. Я согласен, местами спокойная игра была. Но в целом – ничего, нормальный финал. Рад за "Ливерпуль", за Клоппа, все-таки было шесть поражений в финале.

– Алиссон – лучший игрок матча?

– Он очень надежно сыграл, да. Без ошибок. Один из лучших игроков точно.

– Он лучший вратарь мира сейчас?

– Один из лучших.

– Свой вызов в сборную связываете с приходом Кафанова в "Ростов"?

– Безусловно, он очень квалифицированный тренер, один из лучших в России. Может быть, даже самый лучший. Я думаю, его приход пошел только на пользу. (Александр Рогулев)

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