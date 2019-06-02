Сергей Песьяков: "На Карибы не хочется, я горд быть в сборной"

Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал свой вызов в национальную команду и оценил субботний финал Лиги чемпионов.
– Четыре вратаря, как вы себя ощущаете – третьим, четвертым? – вопрос Песьякову от журналистов.
– Я так понимаю, шансы у меня сыграть минимальные. Можно сказать, что мне предоставили карт-бланш, пока все находятся в отпуске. Как по мне, я четвертый вратарь в сборной. Просто если травмы кто-то получит из основных, Гиля или Шунин, пришлось бы кого-то выдергивать, как сказал Станислав Саламович (Черчесов. – Прим. "СЭ"), с Карибских островов. Идет некая перестраховка, поэтому вызвали чуть больше вратарей.
– Вам самому на Карибские острова не хочется?
– Нет, пока нет.
– Но у вас, получается, сократился отпуск, по сути, бесполезно.
– Ничего странного я тут не вижу. Наоборот, я очень горд и рад находится здесь.
– Финал смотрели? Говорят, скучная очень игра получилась.
– Естественно, смотрел. Я согласен, местами спокойная игра была. Но в целом – ничего, нормальный финал. Рад за "Ливерпуль", за Клоппа, все-таки было шесть поражений в финале.
– Алиссон – лучший игрок матча?
– Он очень надежно сыграл, да. Без ошибок. Один из лучших игроков точно.
– Он лучший вратарь мира сейчас?
– Один из лучших.
– Свой вызов в сборную связываете с приходом Кафанова в "Ростов"?
– Безусловно, он очень квалифицированный тренер, один из лучших в России. Может быть, даже самый лучший. Я думаю, его приход пошел только на пользу. (Александр Рогулев)
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