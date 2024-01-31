Семин: «Планирую посетить матч Россия — Сербия»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Сербией.

«Сербы — участники прошлого чемпионата мира и следующего чемпионата Европы. Игроки сборной Сербии выступают в лучших европейских клубах. Для всех болельщиков этот матч будет интересным. Думаю, будет полный стадион. Обязательно планирую посетить эту встречу», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Семина.

Товарищеский матч Россия — Сербия состоится 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве.