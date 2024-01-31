Тарханов: «Сборную России ждет проверка — сербы сильнее камерунцев»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России против Сербии.

«Я изначально сказал, что сербы точно согласятся с нами играть. Конечно, это сильнейший соперник с момента наложения международной дисквалификации. Играли на ЧМ в Катаре, вышли на чемпионат Европы. Многие футболисты играют в топовых лигах. Сербия — сильная сборная. Нашу команду ждет настоящая проверка. Думаю, сербы сильнее камерунцев», — приводит «Евро-Футбол.Ру».

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».