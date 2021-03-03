Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова

Сборная России на официальной странице в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью комментатора Юрия Розанова, который скончался 3 марта в возрасте 59 лет.

«На 60-м году жизни умер великий комментатор Юрий Розанов. Соболезнуем семье и близким Юрия Альбертовича», — говорится в заявлении сборной России.

На 60-м году жизни умер великий комментатор Юрий Розанов. Соболезнуем семье и близким Юрия Альбертовича. pic.twitter.com/WRXY7hBvWE — Сборная России (@TeamRussia) March 3, 2021

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

Ранее соболезнования в связи со смертью Розанова выразили «Спартак» и «Локомотив».