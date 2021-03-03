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Семак оценил шансы сборной России на Евро-2020

14:16
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта Евро-2020, рассказал, что не считает сборную России фаворитом турнира.

— Как вы оцените шансы сборной России на Евро-2020?

— Мы не фавориты на данный момент. Со стороны болельщиков мы хотим видеть желание побеждать, отдавать все силы ради победы. Если болельщики это увидят — это уже полдела. Все вместе будем следить.

На групповом турнире Евро-2020, который стартует 11 июня, сборная России сыграет в группе В против таких команд, как Дания, Финляндия и Бельгия.

(Гоша Чернов)

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