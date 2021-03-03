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Умер комментатор Юрий Розанов

11:46
Юрий Розанов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Розанов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов скончался 3 марта в возрасте 59 лет. Об этом сообщили его коллеги.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал у себя в Twitter Михаил Моссаковский.

«Альбертыч... Светлая память... Большой комментатор был. Столп профессии...» — написал в Twitter Георгий Черданцев.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

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