Умер комментатор Юрий Розанов
11:46
Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов скончался 3 марта в возрасте 59 лет. Об этом сообщили его коллеги.
«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал у себя в Twitter Михаил Моссаковский.
Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать.— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021
«Альбертыч... Светлая память... Большой комментатор был. Столп профессии...» — написал в Twitter Георгий Черданцев.
Альбертыч... Светлая память... Большой комментатор был. Столп профессии...— Cherdantsev (@cherdantsev) March 3, 2021
Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.
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