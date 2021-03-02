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«Мы еще повоюем». Станислав Черчесов пожелал здоровья Олегу Романцеву

17:32
Олег Романцев и Станислав Черчесов (справа). Фото "СЭ"
Олег Романцев и Станислав Черчесов (справа). Фото "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал в Instagram на новость о том, что бывшему главному тренеру национальной команды и «Спартака» Олегу Романцеву была сделана операция.

«Здоровья вам, Олег Иванович! Мы еще повоюем, не сомневаюсь», — написал Черчесов.

2 марта стало известно о госпитализации 67-летнего бывшего тренера красно-белых.

Романцев возглавлял сборную России с лета 1994 года по лето 1996-го и с конца 1998 года по лето 2002-го. Под его руководством национальная команда не смогла выйти из группы на чемпионате Европы-1996, заняв четвертое место, не прошла отбор на чемпионат Европы-2000. На чемпионате мира 2002 года команда России заняла третье место в группе и не сумела выйти в плей-офф.

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