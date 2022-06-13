Сборная России поздравила Дасаева с 65-летием

Сборная России в Twitter поздравила с днем рождения легендарного вратаря Рината Дасаева. Сегодня, 13 июня, экс-голкиперу исполнилось 65 лет.

«От всей души поздравляем Рината Файзрахмановича с днем рождения! Желаем крепчайшего здоровья, благополучия, гармонии и счастья!» — говорится в сообщении.

Дасаев стал заслуженным мастером спорта СССР, серебряным призером чемпионата Европы 1988 года, бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года, чемпионом СССР 1979 и 1987 годов.