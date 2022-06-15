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Денисов: «Я против российских тренеров в сборной России»

Денисов выступил против приглашения российских тренеров в сборную России
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Денисов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов заявил, что он против приглашения российских тренеров для работы с национальной командой. 38-летний россиянин считает, что все успехи сборной России связаны с иностранными специалистами.

«Я против российских тренеров в сборной России, — сказал Денисов в интервью на YouTube-канала Nobel. — Все самое лучшее, что у нас было — благодаря иностранным специалистам. Адвокат пришел в «Зенит» и поставил схему 4-3-3, это в 2006 году. Мы на него смотрим и не понимаем, как в это играть. Спаллетти пришел и дал нам пятичасовые тренировки на сборах. Мы не выиграли ни одного матча, но потом пришел результат. С Капелло, пока он не сошел с ума, мы заняли первое место в отборе. Каждая замена точечная. Все принятия решений — пять с плюсом».

Полузащитник выступал за национальную команду с 2008 по 2016 год. Также он играл за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».

Игорь Денисов
Футбол
Сборная России по футболу
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