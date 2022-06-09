Экс-тренер юношеской сборной России: «В одном из матчей у нас двое потеряли сознание из-за жары, пришлось доигрывать вдевятером»

Бывший тренер юношеской сборной России Вадим Гаранин вспомнил один из матчей команды в тяжелых погодных условиях.

«Азия, лето, 14.00 — представляете, что это? Больше 50 градусов на солнце. Да, можно сказать, что условия одни для всех. И все же корейцам, которые были на год старше, было проще. У нас двое потеряли сознание, и мы доигрывали вдевятером. Один мальчишка еще твердил: «Я не уйду». Бойцы.

Во втором тайме был перерыв на водопой. Первый раз в жизни мы с коллегами не знали, что сказать игрокам. Говорить про полуфланги и игру за спину что ли? Объясняли, что кому тяжело — показывайте, а пацаны между собой: «Давай-давай! Больше мы не пропустим!» У меня мурашки бежали. Они думали об эмблеме. Встали во вратарской, но еще один гол пропустили — шестой. Мы умоляли организаторов. Просили перенести. Говорили, что мы сможем играть, что не будем просто фишками. Но там уже было телевидение и в целом солидно организовано. Нам не смогли пойти навстречу», — приводит «Чемпионат» слова Гаранина.

Гаранин возглавлял юношескую сборную России до 15 лет с июля 2019 года по июнь 2020 года.

Матч между Россией и сборной Кореи (0:6) состоялся 28 августа 2019 года.