Главный тренер «Динамо» Швацр ответил на вопрос о работе в сборной России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 15-го Тинькофф РПЛ против «Арсенала» отметил, что у сборной России, несмотря на поражение от Хорватии (0:1), все еще хорошие шансы выйти на чемпионат мира в Катаре.

«Не могу оценить игру сборной России против Хорватии. Мне кажется, у команды хорошие шансы пробиться на ЧМ через стыковые матчи, — отметил Шварц. — Готов ли я возглавить сборную России? Приятно, что работа нашего тренерского штаба так высоко ценится. Но мы не думаем об этом. Весь наш фокус направлен на игру против тульского «Арсенала».

Напомним, что сборная России заняла второе место в отборочной группе ЧМ-2022 и теперь в марте сыграет в стыковых матчах за право выхода на турнир в Катаре.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на днях заявил, что не уверен, сможет ли он психологически подготовить команду к стыковым матчам за право принять участие в ЧМ.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.