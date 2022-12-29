Сборная России показала смешные детские фото футболистов команды в честь Нового года

Пресс-служба сборной России показала забавные детские фото игроков команды, связанные с Новым годом.

В посте опубликованы снимки Сергея Пиняева, Андрея Мостового, Далера Кузяева, Данила Глебова, Даниила Хлусевича и Федора Чалова.

В этом году российская сборная была отстранена от международных соревнований. Команда провела три товарищеских матча — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).