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Сегодня, 11:33

Сборная России показала смешные детские фото футболистов команды в честь Нового года

Виктория Кравченко
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Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба сборной России показала забавные детские фото игроков команды, связанные с Новым годом.

В посте опубликованы снимки Сергея Пиняева, Андрея Мостового, Далера Кузяева, Данила Глебова, Даниила Хлусевича и Федора Чалова.

В этом году российская сборная была отстранена от международных соревнований. Команда провела три товарищеских матча — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Александр Мостовой
Далер Кузяев
Сергей Пиняев
Федор Чалов
Сборная России по футболу
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