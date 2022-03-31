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«Ложечку за сборную». Как Карпин нянчится с дочкой

Сборная России показала, как Карпин нянчится с дочкой
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Сборная России показала, как главный тренер команды Валерий Карпин нянчится с дочкой. Видео было опубликовано в Telegram-канале национальной команды.

«Ложечку за папу, ложечку за маму, ложечку за сборную», — говорится в посте.

10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».

С 21 по 27 марта сборная России проводила сбор в Новогорске. 26 марта команда минимально обыграла молодежную сборную в товарищеском матче — со счетом 1:0.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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