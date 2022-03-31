Комбаров назвал решение конгресса ФИФА не исключать Россию шагом к возрождению

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о решении конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Дохе не исключать Россию из рядов международной федерации.

«Это шажочек к тому, что наш футбол возродиться в Европе, что есть вероятность в скором времени возвращения всего на свои места. Этим шагом ФИФА дали понять, что не все потеряно. Спорт должен быть вне политики, поэтому это они дают понять всей общественности и всем европейским органам, что спорт должен быть вне политики, надо возвращать все, как раньше», — приводит слова Комбарова «РБК Спорт».

Конгресс ФИФА в Дохе прошел 31 марта. Вопрос об исключении или приостановлении членства Российского футбольного союза (РФС) не поднимался.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.