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Сегодня, 16:55

Комбаров назвал решение конгресса ФИФА не исключать Россию шагом к возрождению

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о решении конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Дохе не исключать Россию из рядов международной федерации.

«Это шажочек к тому, что наш футбол возродиться в Европе, что есть вероятность в скором времени возвращения всего на свои места. Этим шагом ФИФА дали понять, что не все потеряно. Спорт должен быть вне политики, поэтому это они дают понять всей общественности и всем европейским органам, что спорт должен быть вне политики, надо возвращать все, как раньше», — приводит слова Комбарова «РБК Спорт».

Конгресс ФИФА в Дохе прошел 31 марта. Вопрос об исключении или приостановлении членства Российского футбольного союза (РФС) не поднимался.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6245a5c59a7947ded633c3d6
Дмитрий Комбаров
Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
ФИФА
Чемпионат мира по футболу 2022
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