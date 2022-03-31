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Гладилин высказался о результатах конгресса ФИФА

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Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о результатах конгресса ФИФА.

Вопрос о приостановке членства РФС в организации на заседании не рассматривался.

«Этого вопроса и не было на рассмотрении. Я не знаю, кто этот слух пустил. Даже была информация, что ФИФА хочет сделать русский язык международным. В ФИФА к нам относятся очень хорошо», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Заседание конгресса прошло 31 марта в Дохе (Катар). На нем было принято решение приостановить членство федераций Пакистана, Зимбабве и Кении.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/31/17503765.shtml
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Сборная России по футболу
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