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Карпин отреагировал на решение РПЛ перенести матчи 6 тура ради сборной России

19:10
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение Тинькофф РПЛ перенести матчи 6-го тура.

Ранее, 11 августа, РПЛ сообщила, что игры 6-го тура были перенесены с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа с учетом интересов сборной России

«Я очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку. Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше — это факт», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

1 сентября в Москве сборная России сыграет с Хорватией в матче отборочного турнира на чемпионат мира-2022. 4 сентября россияне встретятся с Кипром (Никосия).

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/842

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