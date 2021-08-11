Карпин отреагировал на решение РПЛ перенести матчи 6 тура ради сборной России
19:10
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение Тинькофф РПЛ перенести матчи 6-го тура.
Ранее, 11 августа, РПЛ сообщила, что игры 6-го тура были перенесены с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа с учетом интересов сборной России
«Я очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку. Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше — это факт», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.
1 сентября в Москве сборная России сыграет с Хорватией в матче отборочного турнира на чемпионат мира-2022. 4 сентября россияне встретятся с Кипром (Никосия).
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