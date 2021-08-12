Карпин ответил на вопрос о том, вызовет ли он Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, будет ли он вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в национальную команду.

«Дзюба — капитан сборной? Был. На чемпионате Европы был капитаном. Сейчас он не капитан? Вы знаете, кто будет в сборной вообще? Вот и я не знаю. Будет ли Дзюба? Не знаю. У вас уже есть состав сборной, у всех в голове есть. Я не знаю, кто будет в сборной, а уж тем более кто будет капитаном. Для начала надо выбрать тех, кто попадет в заявку, а потом из них выбирать капитана.



У нас с Дзюбой специфические отношения? Да. Если будет нужно — будет разговор, телефонный либо не телефонный. В РФС со мной тему Дзюбы не проговаривали ни Дюков, ни Алаев. Если бы со мной проговаривали такую тему, меня бы в сборной не было. Если бы мне кого-то навязывали, говорили, что какой-то игрок должен быть в сборной, то меня бы в сборной не было. Будут ли влиять на вызов в сборную внешние факторы вроде видео с Дзюбой прошлой осенью? Думаю, нет. Нужно оценивать не то, что было. Если что-то случится — нужно взвешивать факторы: с кем это случится, где, как это может отразиться на коллективе, на самом футболисте, с каким футболистом это случилось. Я не могу ответить на вопрос: «Буду ли я вызывать того или иного игрока, если с ним случится что-то?» Смотря что, смотря с кем. Чисто индивидуально», — сказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну Карпин.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии.

10 августа стало известно, что Карпин встретился с футболистами «Зенита», в том числе с Дзюбой, с которым разговаривал более часа.