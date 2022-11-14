Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:31

Руслан Литвинов рассказал о реакции первого тренера на его вызов в сборную России

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал его первый тренер на вызов в сборную России.

— В Воронеже отметили твой первый вызов?

— Да, конечно.

— Что тебе сказал твой первый тренер?

— Андрей Юрьевич Карнаусов всегда следит за достижениями, поздравляет с победой. С папой всегда на связи, они уже как лучшие друзья. Всегда следит, поздравляет. Позвонил и сказал, что молодец. Дал ли какую-то установку? Все просто — играй в свой футбол и старайся доказывать.

— Ты помнишь что-то из детства? Что тренер говорил про сборную?

— Конечно, всегда подбадривал меня и говорил, что ты должен делать сейчас все, что можешь и выкладываться по полной на тренировках, чтобы потом попасть в сборную. Приводил примеры, показывал игроков, который играют в сборной: «Видишь, что они играют в сборной и ты можешь этого достичь». Какие приводил примеры? На тот момент звездами были Аршавин, Кржаков. Особенно когда они приехали в Воронеж и мы с папой пришли на эту игру. Папа говорил, если буду доказывать на каждой тренировке и игре, то смогу добиться этого.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.

0
Читайте также
Прокат про Грету Тунберг провалился перед ничтожным количеством зрителей. Шеффилд — удивил
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
AP показало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию
Песков прокомментировал деятельность Рогозина в зоне СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Литвинов об отстранении сборной: «Лично я не могу сказать, что грустно»

Мостовой: «Лучше играть официальные матчи в Азии, чем просто так собираться на товарищеские матчи»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости