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Литвинов об отстранении сборной: «Лично я не могу сказать, что грустно»

Литвинов рассказал об отстранении национальной команды России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал об отстранении национальной команды России от участия в международных турнирах.

— Сейчас мы отстранены от международных соревнований. Это твой первый вызов. Ты мог представить, что так все грустно сложится?

— Не знаю, лично я не могу сказать, что грустно. Все же это мой первый вызов в сборную. Я шел к этому, стремился сделать все для этого, потому что сборная — большой шажочек вперед. Будем стараться дальше, доказывать. Понятно, что обидно, что нет таких турниров, но что поделать.

Национальная команда России сыграет 17 ноября со сборной Таджикистана в Душанбе, а 20 ноября в Ташкенте встретится со сборной Узбекистана.

ФИФА отстранила Россию от участия в международных турнирах.

Руслан Литвинов
Сборная России по футболу
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