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Россия сыграет с Турцией в белой форме

12:15
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Сборная России проведет матч 5-го тура Лиги наций против Турции в белой форме, сообщает пресс-служба национальной команды.

Вратарская форма будет зеленой с черными вставками.

Матч Турция — Россия состоится сегодня, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).

Сборная России возглавляет турнирную таблицу своей группы с 8 очками, турки занимают 3-ю строчку с 3 очками.

Следить за матчем Турция — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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