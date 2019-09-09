Россия сыграет с Казахстаном в красной форме
12:14
Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана сыграет в красной форме. Вратарь будет в зеленой.
Матч Россия — Казахстан пройдет сегодня в Калининграде. Начало — в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляция встречи.
Сегодня сыграем в красной форме! Вратарь — в зеленой #РоссияКазахстан pic.twitter.com/MDMq702i7O— Сборная России (@TeamRussia) September 9, 2019
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