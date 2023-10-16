Россия — Кения: Фомин получил травму в первом тайме

Полузащитник сборной России Даниил Фомин получил травму в товарищеском матче против Кении.

На 24-й минуте хавбек кенийцев Амос Нонди ударил россиянина по правому голеностопу в подкате. Фомин покинул поле и затем отправился в подтрибунное помещение в сопровождении медицинского штаба национальной команды.

На 29-й минуте вместо Фомина появился Далер Кузяев.

«Динамо», за которое выступает Фомин на клубном уровне, проведет первый матч после международной паузы 21 октября против «Локомотива». Из-за повреждения полузащитник может пропустить эту игру.