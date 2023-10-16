Россия — Кения: кенийцы сравняли счет, забив в пустые ворота после ошибки Помазуна и Баринова

Полузащитник сборной Кении Энтони Акуму сравнял счет в товарищеском матче против России — 1:1.

На 16-й минуте вратарь россиян Илья Помазун вышел из ворот к линии штрафной и отдал пас Дмитрию Баринову. Баринов неудачно обработал мяч, Акуму перехватил его и побежал к воротам сборной России.

Помазун и защитники российской команды попытались остановить кенийцев, но форвард африканцев Майкл Олунга отнял мяч, отдал его Акуму, а тот пробил в пустые ворота.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Россия — Кения.